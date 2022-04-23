俄烏戰爭持續，美國瞄準俄羅斯能源命脈進行制裁，但歐洲因對其能源高度依賴，而遲遲無法下手。德國央行22日公布最新月報，預估若歐盟即刻禁止俄羅斯天然氣進口，今年GDP將下降5%，損失高達約1650億歐元（折合新台幣約5.2兆）；業界擔憂，俄氣斷供可能將使德國陷入二戰以來最嚴重的經濟危機。

金融時報報導，德國央行發布最新月報指出，禁止俄羅斯能源進口將導致能源價格飆升，進而引發數十年來最嚴重經濟衰退；德央行預測，一旦禁止俄能源進口，2022年國內生產總值將衰退約5%，損失約1650億歐元，比經濟學家所估計的還要悲觀許多。

烏克蘭政府、歐洲決策者和學者均認為，持續進口天然氣、石油和煤炭等能源，等同支持俄羅斯經濟，同時也資助普丁的戰爭機器；因此歐盟也將從8月起禁止俄煤進口，不過天然氣仍持續供應。

根據德國政府數據顯示，俄烏戰爭爆發前，俄羅斯佔德國天然氣供應達55%，其中超過3成的天然氣用於工業，包括鋼鐵、化學等；一旦斷供，GDP將從3月預估的成長3%，變成負成長2%。

對比德國央行的預測，業界顯得更加悲觀。歐洲最大化工集團巴斯夫執行長薄睦樂（Martin Brudermüller）表示，俄羅斯天然氣斷供將摧毀德國整個經濟，可能會陷入自二戰以來最嚴峻的經濟危機。