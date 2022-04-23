竹縣大同國小全校停課10天 全縣停課學校一次看 19:052022/04/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 =大同國小因確診學生人數增加，已達全校暫停實體課程標準，全校暫停實體授課10天到5月2日。(翻攝自Google maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 停課 停課 停課 新竹縣政府教育局根據23日疫調，公布新增暫停實體授課的學校、班級，包括竹東鎮大同國小、二重國小及竹北市理想園幼兒園，其中大同國小因確診學生人數增加，已達全校暫停實體課程標準，全校暫停實體授課10天到5月2日。 補習班暫停實體授課部分，新增竹東鎮傑晟補習班、傑得補習班、英橋補習班，至於原停課至5月1日的學群補習班，則改為停課至5月2日。 疫情確診人數飆 竹縣竹北市等5鄉鎮市 校園停止開放 宜蘭今＋90 維持醫療量能 醫院、住宿式長照暫停探病 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #暫停 #補習班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 黃偉哲：25日起國小校園暫停對外開放 16:182022/04/23 生活 嘉市＋6 大同國小學童與父K歌歡唱相繼染疫 15:182022/04/21 生活 楊銘威發燒確診 夫妻隔離節目暫停 04:102022/04/22 娛樂新聞 中國醫藥大學驚爆多名學生確診 校方急暫停實體課 17:382022/04/22 生活 竹縣疫情續燒 再增2國小1幼兒園4補習班停課 19:152022/04/20 生活 基隆崁仔頂魚市部分攤商 自主延長暫停營業 17:342022/04/21 生活 屏東極樂傳播鏈累計87確診 11家業者自主性停業 18:292022/04/21 生活 高風險6縣市住宿式長照機構 即起暫停探視 14:212022/04/22 生活 竹縣淘汰老舊機車補助開跑 新購電動機車加碼補助 16:402022/04/23 生活 竹縣＋57 足跡出爐 2火車站、全聯、中華電信上榜 16:072022/04/23 生活 竹縣3校美展 秀280件學子作品 04:102022/04/21 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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