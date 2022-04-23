停課

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新竹縣政府教育局根據23日疫調，公布新增暫停實體授課的學校、班級，包括竹東鎮大同國小、二重國小及竹北市理想園幼兒園，其中大同國小因確診學生人數增加，已達全校暫停實體課程標準，全校暫停實體授課10天到5月2日。

補習班暫停實體授課部分，新增竹東鎮傑晟補習班、傑得補習班、英橋補習班，至於原停課至5月1日的學群補習班，則改為停課至5月2日。