新竹街口攻城獅最近的連勝氣勢真的無法擋！面對湯瑪士續因腳傷缺陣的新北國王，攻城獅靠著全隊6人得分上雙的平均火力，其中辛巴貢獻30分、21籃板表現最佳，最後以110比92力挫地主國王，勇奪7連勝，16勝9敗戰績超越國王成為聯盟龍頭，國王則在主場吞下難堪3連敗。

攻城獅開賽就靠朱雲豪、郭少傑接連投進3顆三分球，加上辛巴在內線逞威，打出13比3開局，可是國王馬上靠著楊敬敏的火力追上，甚至戴維斯、洪楷傑也有貢獻，打完首節，雙方打成32比32平手，楊敬敏與辛巴在首節都拿12分。

第二節場上局面仍陷膠著，不過攻城獅在上半場結束前，靠著林宜輝中距離命中，以及高國豪最後2.2秒兩罰俱中，打完上半場，攻城獅58比54領先；攻城獅下半場一開始打出9比3，更靠高國豪兩記三分球，成功擴大領先到16分。

國王末節一開始排出林力仁、洪楷傑、李盈鋒、張文平與聶歐瑪的板凳陣容，仍可跟攻城獅打成膠著局面，但國王還是無法縮小分差到個位數，反讓攻城獅繼續擴大領先，打到最後3分鐘，攻城獅取得106比86大幅領先，比賽已無懸念。