俄烏戰爭將近兩個月，由於俄羅斯和烏克蘭是世界的兩大糧倉，小麥、玉米、大麥、出口對世界糧食供應舉足輕重。農委會則預估，台灣預計8月包括禽蛋、禽肉、豬肉價格都會上揚3成。曾參選立委的雲林縣菜農林佳新表示，台灣難逃農產缺稀、價格飆漲的糧食危機。

林佳新接受香港媒體《中評社》專訪時表示，俄烏衝突導致飼料的價格飆漲、肥料短缺，台灣農產價格上揚是必然的結果，而且恐怕不必到8月，現在就會陸續反應出來。

林佳新接著指出，價格上漲還算小事，就怕最後連糧食的供應都會出問題。因為如果戰爭再拖下去，影響農民耕作，恐怕會導致這些原料大缺，一旦產生連鎖效應，台灣若無法取得務農的必需品，將面臨農產缺稀、價格飆漲的糧食危機。

林佳新批評，蔡政府的農業政策已經慢了好幾拍。尤其農委會主委陳吉仲老是只會出一張嘴，之前全台鬧雞蛋荒，陳吉仲對外保證清明節前後回穩，結果清明節都過了，雞蛋的供需仍未回穩，又新增雞肉供應不足的問題。

林佳新指出，受俄烏戰爭及禽流感影響，台產雞肉供應短缺、進口雞肉數量減少。本來農委會還宣稱雞肉充足，不會專案進口，結果10天之後，就改口推出專案進口雛雞及受精蛋應急。他不禁說，有如此被動且誤判情勢的農業主管機關，台灣後續的糧食供應恐怕會越趨險峻。