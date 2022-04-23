羅男酒駕穿越中央分隔島後，撞擊對向正好經過的女機車騎士，導致女騎士傷重不治。（呂妍庭翻攝）

羅男酒駕穿越中央分隔島後，撞擊對向正好經過的女機車騎士，導致女騎士傷重不治。（呂妍庭翻攝）

嘉義市羅姓男子今清晨5點多酒後開車返家途中，行經林森西路時失控穿越中央分隔島撞擊對向正好經過的女機車騎士，飛來橫禍造成女騎士當場昏迷，身上多處骨折，到院前死亡，警方事後酒測羅男酒測值超標達0.98mg／L，已依公共危險和過失致死等罪嫌將羅男移送法辦。

嘉市消防局救災救護指揮科清晨5點35分接獲民眾報案指稱，林森西路有車禍傷者急需救護，到達現場發現是機車與汽車碰撞，巨大撞擊力不但導致機車車殼散落一地，汽車險些撞入民宅，至於被撞的42歲女騎士已倒臥不起。

救護人員立即上前評估，發現傷者已無呼吸、心跳，頭部、左腳變形，右側胸部開放性骨折，立即給予CPR及長背板固定等急救處置，送往陽明醫院搶救不治。

警方表示，酒駕的23歲羅男當天與朋友在KTV飲酒歡唱，返家駕車沿林森西路由西向東直行，過民生北路口後撞上中央分隔島，並跨越到對向車道，隨即撞上沿林森西路直行的蕭姓女騎士，並波及停在路邊3輛機車、變電箱。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障