蘇貞昌（左1）表示，國發會好好利用中興新村200多公頃的完整土地，並要求中興大學今年一定要在該處南部核心區成立學院。（中興大學提供／張妍溱南投傳真）

南投中興新村省政資料館23日舉行開館典禮，南投縣政府表示，中央以國家未來發展的高度及角度積極活化中興新村，現階段為都市計畫變更及通盤檢討，希望中興新村未來再現風華；另行政院長蘇貞昌到場主持並宣布，全力協助中興大學今年在該地設分校。

為活絡中興新村，展現中興新村蛻變新象，國發會檔案局完成「台灣省政資料館耐震補強工程」今天舉行啟動典禮；蘇貞昌表示，從國家發展角度規劃200多公頃的完整土地，讓中興大學今年在中興新村南部核心區73公頃用地成立學院。

中興大學校長薛富盛說，藉由南投校區設置，創造閒置公有宿舍及公共設施再利用價值，降低國家投入管理維護成本，促進在地產學人才培育、就業，並創造新城鄉、產業及文化，循序漸進地導入新型態的生活所需機能與服務，為中興新村發展帶來新的契機。

蘇貞昌指出，希望南投縣府解除文化景觀限制，因為綁手綁腳，沒辦法做事。認為「中央是頭、省政府是身體」，縣市鄉鎮是「手腳」，省政資料館呈現的資料，不要太雜，應以過去的省政府為主。另喊話，興大南投學院今年若無法成立，後續支持就沒了；大學城活化地方，做愈多、中央支持愈多。

蘇貞昌另前往烏溪鳥嘴潭視察工程，對於下游垃圾堆積問題，他希望趕快清除，鳥嘴潭人工湖未來不僅供應南投及彰化用水，也將是南投未來亮點。縣府秘書長洪瑞智說，中央同意撥用3億元經費，地方中央聯手辦理相關建設，並移除堆置垃圾。