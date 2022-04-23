超拉風未來感「爆改車」被盯上了！日前一名男子在臉書社團分享在淡水一輛「爆改」的3輪機車，由於該車車體超有「未來科技感」超吸睛，讓網友紛紛喊「帥」；騎乘該車的阿公、阿嬤拉風2天後，被淡水警方盯上表示，該車違規跨越雙黃線迴轉，將開罰600元以上1800元以下罰緩，並函請監理機關驗車。

有名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，傳了2張「未來感十足的改裝車」讓網友熱議紛紛；不過，淡水街頭這對阿公、阿嬤騎乘的「改裝車」違規雙黃線迴轉，引起淡水警方注意，將開罰600元以上1800元以下罰緩。

據《ETtoday新聞雲》報導，淡水警方發現該改裝車於昨(22)日下午1時許，違規跨越雙黃線迴轉，將開罰600元以上1800元以下罰緩，另外，有關變更車體部分，將函請監理機關臨時檢驗，淡水警方也呼籲，民眾駕駛汽、機車應遵守交通規則，切勿隨意變更車輛原有設備，以確保自身及他人生命財產安全。

另外有網友在其它地方看到特殊「改裝」車輛，並質疑為什麼有牌可上路。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

雖然「甜蜜的老騎士」的改裝車，被淡水警方注意到，但也已經先引發網友們討論，紛紛留言表示「有牌欸」、「這台已經改到都認不出來了」、「水陸兩用艇吧」、「剛剛誤認冰箱在路上跑」、「好帥哦」、「我還以為是redbull在辦皂飛車」、「哇！很有未來科技感欸」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「可惡好帥」。

有網友質疑該「改裝」車輛合法性「感覺像是偉士牌改裝的，可是合法嗎」、「變造車體一張」、「拼裝車沒入銷毀」；另外也有網友分享也在其它地方看見「特殊車」在路上跑，他也好奇該車「為什麼有牌」。