「Ending妖精」林佳辰吸引日韓粉絲關注。（野火娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以外表、特色分為八大行星，其中平均年齡最小、風格定位為可愛的水星，一上台就展現驚人爆發力，坤達讚嘆不已，「年紀越小越兇！」

舞力導師田一德在得知水星隊伍中有Battle冠軍時，馬上點名開嗆：「我也只是亞軍而已，冠軍在哪裡？」綽號貢丸的李秉諭立刻在舞台上展現高超舞藝，讓田一德按耐不住上台直接Battle，以舞交流；水星的李秉諭、林毓家及田一德老師3人在完全沒有彩排過的情況下，舞藝默契十足，讓現場所有人驚呆。

不讓水星專美於前，高冷個性定位的「海王星」被4位導師讚表演完整度極高，周湯豪直言：「看見海王星的表演我馬上聯想到好友2PM」，以資深火熱韓國男團比擬，足以可見海王星的舞台精彩。

另外，在首集主題曲〈原來的少年〉成為「ENDING妖精」的地球林佳辰，因帥氣的外表引發日韓網友熱烈關注，不僅在韓國網站成為熱搜關鍵字，在推特上也有多篇日語討論貼文，高人氣備受矚目。

節目最後亦公布第二賽制「旅行者的金唱盤」共有8首華語經典曲目，由Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪帶領選手以自己的經典作品呈現，舞力導師田一德也將表演在《這就是街舞》的師父羅志祥的《精武門》，另外4組表演則請到久未合體的JPM、舞藝精湛的全方位藝人陳漢典，以及同是團體出身的吳映潔、愛紗，演出陣容備受期待。《原子少年ATOM BOYZ》22日起每周五晚10點在中視播出，每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出。