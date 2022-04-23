「和美仙境」以和美山的自然風光與在地的翡翠樹蛙等物種為故事主軸。（新北市觀旅局提供）

2022碧潭水舞23日登場，首次使用「雙水幕」動畫投影，兩側15公尺的大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，6個故事角色透過水舞演繹碧潭故事，預計展演58天至6月19日，每晚6時到8時30分，每半小時演出1次，將有2首各4分半鐘的曲目交錯演出，首波推出「澄碧之潭」及「和美仙境」，七彩鯉魚、巨眼樹蛙投影躍然水面，絢爛迷人。

觀旅局說，今年碧潭水舞增加多種新型噴頭，包括可營造壯麗氣勢的太陽花噴頭、多變化的旋轉風車噴頭、呈現夢幻氣氛的環形噴頭，各種水型堆疊轉換、光影變化萬千，增添今年水舞秀的動感魅力，水舞演出並搭配不同曲目，以光束燈和炫彩雷射創造如演唱會般震撼的舞台效果，吸睛度百分百。

首波推出的2首曲目分別是「澄碧之潭」及「和美仙境」，「澄碧之潭」中以鯉魚躍龍門的故事，象徵新北市邁向嶄新、幸福的未來，七彩的鯉魚從新店和美山游出，從翡翠水庫出發遊入碧潭並浮出水幕之上，沿途展現新店溪流域特色及美麗的山水景緻，最終化作壯麗的龍衝出水面，躍過碧潭吊橋，伴隨著新北市花「茶花」一同舞動，描述新北市的成長和蛻變。

「和美仙境」則以和美山的自然風光與在地物種為故事主軸，述說在地的自然生態故事，搭配輕鬆優美的曲調和水舞、光影的舞動交織，在茶花綻放下引領喜愛踏青的民眾走進和美山間秘境，可愛的翡翠樹蛙在雙水幕之間穿梭、蝴蝶於溪面翩翩起舞、白鼻心從水幕中探出頭與飛鼠上演一場激烈的漿果爭奪戰，充分利用雙水幕與炫彩雷射互動的效果。

新北市長侯友宜今參與碧潭水舞啟用儀式表示，市府團隊在持續努力做好防疫的同時，也要帶給民眾安心感和幸福感，台灣要努力邁向正常生活，休閒娛樂與戶外活動不可缺少，希望透過水舞精彩、動感的展出，讓民眾感受到新北城市的活力，活絡新北市的觀光經濟。