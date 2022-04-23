本周各類股漲跌互見，以電器電纜類指數上漲10.35％最強勢，鋼鐵類指數下跌5.0％最弱勢。康和投顧預期下周指數區間16,800-17,300點，下周看好八大題材類股，包含：遊戲股、工業電腦股、食品股、導線架股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3月零售銷售數據較前月成長0.5％，增速較前月的月增率0.8％放緩；細項來看，實體商店的成長抵消部分非實體店面的下滑，顯示美國隨著疫情解封，消費力道於淡季仍維持相對強勁格局。

2.3月台灣外銷訂單626.9億美元，年增率為16.8％，訂單增速些微放緩，不過仍維持相對強勁格局，提振外銷訂單創下歷年同月新高，繳出淡季不淡的亮麗成績單。

3.近期升息與資金縮緊預期提振美元指數屢創新高，台幣相對美元貶值有利臺灣電子業出口，有望提振未來企業獲利表現。