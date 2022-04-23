新版生醫條例今年上路，不過，相關子法規仍在研議中，經濟部、財政部近期密集協商相關子法規範，據了解，財政部擬將研發投抵門檻總營業收入淨額的5％或實收資本額的10％調高，不過，經濟部擔心調高研發投抵門檻將影響企業研發動能，希望維持現行門檻，仍待兩部進一步協調。

去年底立法院三讀通過生技醫療產業發展條例，並在今年上路，不過，相關子法仍在研議中。經濟部、財政部已就研發投抵門檻進行討論，原本生技廠若要適用研發投資抵減，其研發費用支出占比必須達到總營業收入淨額的5％或實收資本額的10％。

不過，財政部希望能調高適用門檻，也就是針對5％、10％兩比例同步調高。經濟部則主張，為鼓勵廠商多多研發，應該維持現行門檻。經濟部官員表示，期望能與財政部達成共識，力拚近期預告子法。

此外，新版生醫條例首度納入受託開發製造（CDMO），未來廠商若要申請適用條例租稅優惠，必須提出證明文件，如技術移轉合約、委託製造合約等，並有足夠的機械設備，證明具備一定產能。

至於新舊法銜接問題，經濟部官員表示，盡量讓既有廠商適用，舉例來說，去年有新藥及高風險醫材廠商申請核准，今年直接適用新版生醫條例規定，不用再重新遞件。