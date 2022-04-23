近來上海疫情嚴峻，並從3月底陸續封城，許久未露面的知名主持人曹啟泰，在微博分享2022版《明天會更好》，替在疫情中用力生活的人們加油打氣，而他也找來許久未見的實力唱將，包含李建復、伍思凱、辛曉琪等，「瓊瑤女神」劉雪華、夏玲玲更是驚喜現身。

曹啟泰發文寫下：「群星合唱《明天會更好》，獻給2022年的春天，獻給用力生活著的你」，只見2022版《明天會更好》，他號召伍思凱、辛曉琪、任賢齊、游鴻明、丁噹、巫啟賢、李建復、張衛健、林志穎、李志希、李志奇、弦子等47位群星獻唱。

劉雪華(右圖)、夏玲玲驚喜現身。(圖／取自微博)

2022版《明天會更好》曹啟泰集結47位群星獻唱。(圖／取自微博)

而「瓊瑤女神」劉雪華、夏玲玲更是驚喜獻唱，夏玲玲更罕見和老公曹啟泰同框，勾起粉絲滿滿回憶，眾星合唱鼓舞人心，令網友都相當感動。原版《明天會更好》由台灣音樂教父羅大佑作曲，羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞。

當年因社會氣氛低迷，加上盜版唱片猖獗，眾歌手站出來，以正能量歌曲傳達反盜版理念，藉此溫暖人心，1985年推出後，至今仍被廣泛傳唱，是台灣華語樂壇最成功的公益單曲之一。

原版《明天會更好》由余天、李建復、洪榮宏、王夢麟、費玉清、齊秦、蔡琴、蘇芮、潘越雲、甄妮、林慧萍、黃鶯鶯、陳淑樺、金智娟、李佩菁、齊豫、鄭怡、江蕙、楊林等60位華語歌手共同錄唱。