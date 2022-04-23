台南西港大橋一處道路標示格外吸睛，竟是「7段式轉彎」，要連續7次右轉才能左轉，讓網友笑說「貪食蛇嗎」、「左轉好難」；不過據悉該標示在2年前就已設立，主要指示車輛能順利駛進外環道，當地人實際上路並不複雜，因該路段有許多分隔島，才沒辦法直接左轉。

臉書爆料公社曝光1張道路標示圖，竟是1張左轉路線指示，路線外觀就像是「9P」，須連續「右轉7次」才能順利左轉，讓網友紛紛看傻眼；有當地網友認出該路段在台南市西港區，是西港大橋橋下的路，稱為「台19線的特殊9P走向指示牌」，主因是橋上有分隔島，才無法直接左轉。

臉書爆料公社曝光1張道路標示圖，竟是1張左轉路線指示，路線外觀就像是「9P」，須連續「右轉7次」才能順利左轉，讓網友紛紛看傻眼。（翻攝自臉書「新.路上觀察學院」）

網友紛紛留言「我還以為貪食蛇勒」、「中國結欸」、「當兩段式左轉已經滿足不了你時」、「左轉好難」、「集滿7個右轉換一個左轉」、「就要變成蝴蝶結了」、「數學老師：要右轉幾次才會變成左轉，大家找找看它的規律」、「我朋友的螢幕解鎖」。

仔細看該標示還寫著「往西港外環道車輛，請直行由橋下迴轉」不少當地人說該標示其實只是指引汽機車怎麼走向外環道路，並沒有七段式左轉，照著指引走並不複雜；也有不少人說這樣設計很好，「希望台南市區內也能這樣，很多路口已經很小，還在內線設左轉道，這能不塞車嗎？」

對此，台南工務局曾回應，因為西港區新興街未設置左轉車道進入西港外環道，經會勘後才會設置「指67」標誌，一切均按規定辦理，目前不會修改。