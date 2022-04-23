歐美等地近日出現逾百例兒童急性肝炎個案，成因不明。江蘇徐州醫科大學附屬醫院感染科主任顏學兵認為，新冠病毒感染直接導致肝炎的可能性不大。他指出，這些兒童當中，部分感染了新冠病毒，七成七病例有腺病毒感染，新冠病毒與腺病毒的感染途徑相似，防控新冠的隔離措施可能導致兒童對病毒的抵抗力下降。

不過，他指出，腺病毒在神秘肝炎發病機制中的作用仍不清楚，需要進一步調查，包括更詳細的患者暴露史、毒理學檢測，及是否存在其他感染等。