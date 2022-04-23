陸感染科專家：新冠隔離措施 恐讓兒童對病毒抵抗力降 19:392022/04/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸感染科專家：新冠隔離措施 恐讓兒童對病毒抵抗力降。(示意圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美等地近日出現逾百例兒童急性肝炎個案，成因不明。江蘇徐州醫科大學附屬醫院感染科主任顏學兵認為，新冠病毒感染直接導致肝炎的可能性不大。他指出，這些兒童當中，部分感染了新冠病毒，七成七病例有腺病毒感染，新冠病毒與腺病毒的感染途徑相似，防控新冠的隔離措施可能導致兒童對病毒的抵抗力下降。 不過，他指出，腺病毒在神秘肝炎發病機制中的作用仍不清楚，需要進一步調查，包括更詳細的患者暴露史、毒理學檢測，及是否存在其他感染等。 社區風險增「當打第四劑」 醫：這族群確診不易再感染 南投確診＋26 其中4例為外縣市個案 #新冠肺炎 #大陸 #兒童 #新冠病毒 #感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 韓正：確保今年電力供應穩定 04:102022/04/23 全球財經 病毒共存路不好走 醫曝1駭人數據：未來恐有60兒童亡 08:092022/04/23 生活 鮮活復工夢碎 4月營收受寒 04:102022/04/23 證券．權證 花蓮＋138！24人找嘸感染源 衛生局：社區存在黑數 16:292022/04/23 生活 5月中恐飆10萬人確診 醫警告2類人最危險 血氧機先備好 20:272022/04/23 生活 彰化＋34！8例無感染源 衛生局：社區感染開始了 15:562022/04/23 生活 高雄＋96 衛生局示警這地方染疫規模愈來愈大 多家都中 15:322022/04/23 生活 醫療量能吃緊！柯質疑中央空床率偏高 陳時中回應了 14:492022/04/23 生活 台灣權王－電子股落後補漲 權證搶反彈 04:102022/04/23 產業特刊 雲林＋51 張麗善宣布25至30日禁止探病、探視長照機構 16:362022/04/23 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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