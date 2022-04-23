對於美國空軍部長肯德爾去年提到，若進入靠近中國大陸1000英里(約1609公里)的距離，雙方力量對比會出現變化，前民進黨立委郭正亮指出，前美國總統歐巴馬曾訂下一條隱形的規定，美軍在戰事中死亡人數不能超過500人，「美國人的命超級值錢」，為了不在介入第一島鏈可能的軍事衝突中有太多人命死傷，於是美國希望把台灣、越南和日本推上第一線，「烏克蘭不就是這樣嗎？」

郭正亮今天(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，肯德爾的說法，「代表第一島鏈他不敢進來」，關島距離中國大陸是2000公里，不敢進入距離中國大陸1600公里的地方，「就是第一島鏈不敢進來」，所以就推別人去打。所以美國最希望的是台灣、日本、越南去打。

郭正亮指出，美國一艘航母載5000人，如果進入第一島鏈後被攻擊了，傷亡人數會很可觀。前美國總統歐巴馬還訂了一個隱形的作戰定律，也就是美國任何的地面作戰和海戰， 死亡人數不能超過500人，但進到一島鏈作戰怎麼可能會死不超過500人？

郭正亮更說，烏克蘭不就是這樣嗎？美國會協助提高你的防衛能力，若不幸發生衝突，美國會在後面幫助你，提供通信、情報，除非是有共同防禦條約，日本就有條約約束，但台灣和越南沒有。