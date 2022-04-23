年底高雄市長選戰人選，國民黨究竟會派誰？先前被點名的立委高金素梅已表態無意願，黨務高層接觸前副市長李四川後，李四川則意願不高，據悉，空姐出身的國民黨5連霸高市議員陳麗娜6日宣布不競選連任，並將交棒給幕僚呂謦煒參選，引發政壇揣測陳麗娜想要尋求黨提名參選高雄市長。近日更有地方人士直言，希望陳麗娜請纓再戰高雄市長，引發網友熱議。

據《中國時報》6日報導，陳麗娜表示，自己已決定不再連任市議員，認為議員可做的事情及能力有限，因此希望能往更高層級挑戰；對於為何會挺呂謦煒參選，陳麗娜指出，28歲的呂謦煒家境清寒，不畏逆境一路苦讀到台大碩士，當過國民黨青年團總團長，但國民黨風氣與民進黨較為不同，幕僚世代比較難熬出頭，因此盼透過交棒給年輕人機會有舞台發揮。

據了解，現年52歲的陳麗娜早期當過空姐，後來接下公公棒子踏入政壇，她問政風格犀利，屬於大砲型議員，2018年在「綠到出汁」的鎮港選區衝出第一高票，但2020年被徵召參選該區立委，最後敗北。

據《中華日報》報導，對於陳麗娜決定不再連任市議員交棒給年輕人，有地方人士直言，國民黨從最早的李四川等到高金素梅，最後是盼台北市議員羅智強，但3人卻都先後表態無意願，國民黨黨中央對高雄人選也一再黃牛，從春節要底定拖到現在是誰要選，大家還在猜猜看？

回顧2018年時，國民黨同樣在找母雞，當時國民黨高雄市長同樣難產，陳麗娜就已表態願扛起重責選市長，如今國民黨再陷困境「找嘸人選」，他相信，陳麗娜會是藍營選市長的口袋名單。

地方人士表示，陳麗娜是空姊出身，有足夠親和力，過去問政一向犀利，對議題也很深入，屬於不是只會找問題，還會解決問題的風格，希望陳麗娜再有4年前壯志豪舉，請纓再戰高雄市長。

對此，陳麗娜僅表示，面對未來，她沒有想太多，就是先休息，但還是會關心地方不斷充電，她相信有準備的人才堪大任。