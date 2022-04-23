「上輩子的情人叫可愛，這輩子的情人叫可惡」，有名男子在臉書分享1部影片，從畫面可見副駕駛座的小女孩，拿著「佩佩豬」貼紙貼滿賓士中控台；網友大笑「女鵝真可愛」、「心肝寶貝沒錯」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1部影片，他也開玩笑表示「請問有什麼料理小孩的食譜」；從畫面中可見副駕駛座有位小女孩拿著「佩佩豬」的貼紙，貼滿整個賓士車的中控台，密密麻麻的「佩佩豬」貼紙，任何一處角落都不放過。

有輛賓士車其方向盤與中控台都被貼滿「佩佩豬」貼紙，網友一見大笑「女鵝真可愛」。（翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友笑歪紛紛留言表示，「我朋友會先崩潰，因為我會直接叫他弄乾淨」、「女鵝真可愛」、「等她長大，貼她的包包」、「自己生的，要寵就認命吧」、「大手筆，不要打啦」、「貼的不錯啊」、「是有多喜歡佩佩豬」、「女兒，只能自己撞頭」、「上輩子的情人叫可愛，這輩子的情人叫可惡」、「心肝寶貝沒錯」。

不過也有網友質疑原PO，認為副駕駛座的小女孩，不像女兒，「旁邊的看起來不像小孩」、「小孩做指甲？」、「這不是小孩貼的人，明明有年紀了，還料理小孩」、「指甲彩繪跟手速是女兒？」、「這是老屁孩了」、「那雙腿就洩露年齡啦！小孩？是巨嬰吧」；也有網友猜測「原本影片是車主副駕載過別的女生，女友生氣之後就一直貼滿貼紙了」。