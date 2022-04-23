國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，這個周末在高雄舊鐵道棒壘場舉行為期兩天的賽事，23日首日賽程，大會進行總長僅5公里的衝刺賽，上一站去年10月台中站男、女奪冠的周青、「美女警花」謝伯韶雙雙再度封王稱后。

在新冠肺炎疫情國內確診人數持續創新高的考驗下，斯巴達障礙跑在遵守嚴格防疫規定下，分成多批進行賽事，首日進行總長5公里有20道障礙的衝刺賽和0.8K到3.2K的小勇士賽，最引人注目的衝刺賽男女精英組賽程，上一站在去年10月台中站連兩天封王的越野跑好手周青表現出色一路領先，最終以26分48秒封王，比第二名的強納森只快了62秒。

在障礙零失誤下勇奪男子精英組冠軍的周青賽後表示：「競爭非常激烈，感覺後面一直有人咬住，在第14道關卡過的很驚險，因為距離短，只要有一關卡失誤沒完成要被罰『波比跳』後，就會輸掉比賽，反而是一點失誤都不能出現。」

在精英女子組部份，去年才剛從美國返台的「美女警花」謝伯韶帶著跟她一同訓練的戰友、前乙組羽球球員何孟秋一同參賽，兩人從2個月前就全力訓練備戰，謝伯韶以39分26秒封后，也是唯一在40分鐘內完賽的女將，她說：「其實大家差距並不多，我會認床，前一天沒有睡好，跳下來時還有點軟腿。」

小勇士賽也是首日活動另一個焦點，4至14歲的小勇士參賽開放讓家長陪伴這些小勇士「陪跑」，不少小勇士都精心搭配可愛服裝參賽，來自鳳山的市議員林智鴻也帶著老婆和4歲小兒子林子宸參賽，林智鴻透露，今年是兒子第一次參賽，兒子雖然之前有騎滑步車，但這次參賽特別興奮，自己一大早就起床準備，也很勇敢地自己爬完高牆，這比賽真的是對小朋友是很棒的學習體驗，也是很好的親子教育。

「美女警花」謝伯韶（右）與她的訓練搭檔何孟秋。（斯巴達障礙賽提供）

周青一路領先封王。（斯巴達障礙賽提供）