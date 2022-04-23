台視主播林益如（左）代表獻花給白嘉莉。（台視提供）

台視前導播龐宜安（右）驚喜現身。（台視提供）

73歲的資深女星白嘉莉被外界喻為「最美麗的主持人」，近日她登上《台視60 璀璨年代》接受主播林益如訪問，聊聊當年的主持趣事。

白嘉莉許久沒踏進攝影棚，微笑表示：「真的很高興，有一種很溫暖的感覺。」節目中也特別回顧了白嘉莉優雅的主持片段，除了經典節目《群星會》、《銀河璇宮》之外，還主持過台灣第一個現場直播節目《喜相逢》，相較於其他人擔心直播節目會有瑕疵，白嘉莉反而享受其中，「喜歡臨場的主持，比較不占太多的時間」。

白嘉莉的首次外景主持則獻給了十大建設，當年毫不猶豫換上牛仔褲、戴上工地安全帽，只為了帶給民眾第一手消息，同時也表示：「能夠參與到如此神聖、盛大的工程，覺得自己很榮幸。」

節目中也邀請到白嘉莉昔日戰友，台視前導播龐宜安驚喜現身，龐宜安也盛讚：「白嘉莉除了美麗以外，節目通告也從不遲到，功課又做得非常好。」更希望年輕的演藝人員要向白嘉莉多學習，兩人久違的重逢，畫面相當感人。《台視60 璀璨年代》明（24日）晚8點在台視新聞台播出。