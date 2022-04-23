南島語系是否起源於台灣？《國家地理》2016年的一篇文章即已經質疑此說法的正確性，而前立委蔡正元引述德國馬克思普郎克進化學人類研究所的研究報告指出，「南島語系台灣起源論」已經被打破了。

根據《國家地理》2016年的一篇文章《最新研究：南島語系的起源地不是台灣？》即已經質疑「台灣原鄉論」（或稱「南島語系台灣起源論」）的正確性，該文引述英國哈德斯菲爾德大學（University of Huddersfield）教授馬丁．理查斯（Martin Richards）的最新報告指出，太平洋島居民體內的DNA很早以前就出現在島嶼東南亞，令人不禁懷疑「臺灣原鄉論」的說法成不成立。

《國家地理》的文章指出，DNA分析資料顯示約4,000年前南島語系有一部分的人口擴散是源自於臺灣，但從臺灣移出的人口卻只占島嶼東南亞與太平洋島嶼的20%。

此外，根據陳叔倬、許木柱的研究，台灣南島民族的起源極可能是「多元複向擴散」的結果：中北部各族（鄒、布農、賽夏、泰雅等族）可能由中國大陸東南沿海移入台灣，東部與南部的阿美、卑南、排灣等族，應該是由東南亞往北移入台灣。

前立委蔡正元在臉書引述德國馬克思普郎克進化學人類研究所的研究報告指出，福建龍巖的奇和洞發現8400年前的人類遺骨，和福建福州曇石山4800多年前的人類遺骨，二者的DNA和大西洋州萬那杜群島現代人的基因幾乎一樣。因此，萬那杜人可能是福建遷移過去，或是二者的祖先相同，而他們都沒有經過台灣。

另外，蔡正元表示，印尼瓦拉西地區7000年前遺骨的DNA和福建奇和洞人的DNA幾乎一樣，代表南島語系的祖先在7000多年前就出現在印尼瓦拉西地區，而7000年前台灣還是無人島，已打破「南島語系台灣起源論」的說法。