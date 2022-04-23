美國一名退役特戰隊副指揮官米爾本（Andy Milburn）上校近期投書媒體，稱俄烏戰爭期間，自己遠赴沙場指導烏克蘭軍隊作戰，與烏方合作成立名為「莫扎特小組」（Mozart Group）的培訓機構。經歷這段時間他有感而發，認為烏克蘭人最大的優點是，即便面對俄軍威脅依然士氣激昂，對比俄軍大屠殺的暴行，他則痛斥俄軍比恐怖組織ISIS還不如，「比起他們(俄)，我反而更尊敬ISIS。」

綜合外媒報導，曾參與伊拉克、阿富汗、利比亞等國家作戰的海軍陸戰隊成員米爾本，目前代表美國遠赴烏克蘭協助訓練軍隊，提到自己除了透過寫作讓大家清楚戰況，也想要貢獻自身經歷幫助烏克蘭抗俄。

米爾本表示，自戰爭爆發以來，局勢逼得烏克蘭快速擴張兵力，內部成員年齡差距大，不管男女老少大家皆踴躍報名參戰，加上總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開招募國際傭兵，不免增加培訓難度。他甚至和一群來自英國、美國的退役軍人成立「莫扎特小組」（Mozart Group），希望盡最大力量提供烏軍基本戰術訓練。

Mozart Group blasting the message out via Don Lemon. https://t.co/hhrjfbLRfm pic.twitter.com/MS5RDIolDa — andy milburn (@andymilburn8) April 23, 2022

這段時間，米爾本還觀察到，烏軍在一些領域其實比美、英兩國的軍隊還優秀，像是他們對無人機瞭若指掌，擅長運用無人機攻擊或埋伏，還有展現強大的精準火力，使四軸空拍機成為致命武器。此外，對於烏克蘭人越挫越勇的心理素質更是讚譽有加，即使俄軍步步進逼、威脅日益壯大，全體國人依然奮力阻擋、絕不低頭。

米爾本過去曾與極端組織伊斯蘭國(ISIS)交手過，坦言自俄軍撤出基輔周圍後，自己是第一個踏進布查小鎮的人，俄軍的趕盡殺絕歷歷在目，還傳出婦女遭強暴凌虐致死，他痛斥「俄羅斯所犯下的戰爭罪，我沒誇張，此暴行已經比ISIS還糟糕，經過這一切之後，我反而更尊敬ISIS…」