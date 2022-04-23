富邦悍將本土王牌江少慶23日先發卻被味全龍打爆，先發3.2局被敲8支安打、失9分（8責失），投不滿4局就被「KO」退場，終場富邦以0比9遭到完封，江少慶開季3場先發合計僅投10局卻狂丟22分（12責失），苦吞3連敗。

富邦開季打出2勝9敗的慘澹成績，今天若再輸將會追平1997年兄弟象，成為聯盟史上第2快吞下10敗的球隊。原本富邦寄望江少慶搶勝，但他首局就先掉2分，昔日隊友兼室友吉力吉撈．鞏冠安打先助隊先馳得點。

江少慶安穩度過2、3局後，第4局再遭重擊，龍隊打者猛攻一輪，吉力吉撈．鞏冠在滿壘時敲出清壘二壘安打，也把江少慶打退場，總計龍隊該局猛攻12人次、攻下7分。

江少慶本季先發出賽3場都沒能投滿4局，3場比賽合計共只投10局，今天先發3.2局共用86球，被敲8支安打、失9分，責失8分為中職生涯最慘一戰，不僅本季首勝沒能開張還苦吞3連敗。

而富邦打線遭到龍隊先發投手布里悍壓制，全場僅敲出6支零星安打，沒能攻下任何分數；布里悍主投7局僅被敲5支安打、無失分，投出6次三振、1觸身球，拿下本季第2勝，吉力吉撈．鞏冠單場4支2貢獻4打點獲選單場MVP。