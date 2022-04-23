空軍今天晚間發布共機動態，包括4架殲16戰機、1架卡28反潛直升機等5架共機擾台，其中卡28反潛機出現東沙群島東北方。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

此次侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的卡28反潛直升機，為前蘇聯海軍卡27艦載反潛直升機的出口型，被稱為「反潛神鷹」，主要搭載於054A飛彈護衛艦。

此外，除了今天卡28反潛直升機現蹤外，21日則有直9反潛機。直9為共軍1994年服役迄今通用直升機，共軍陸軍航空兵、海軍航空兵及巴基斯坦等國皆採用，可執行運輸、偵蒐、攻擊與反潛等多元任務，而反潛構型的直9C可在軍艦起降。

多名戰略學者日前曾告訴中央社記者，反潛機頻繁現蹤台灣周邊海域，可推測共軍對於水下重視程度很高，凸顯出未來的水下戰爭將決定台海未來發展，且巴士海峽為「潛艦走廊」，是兵家必爭之地，中共透過此舉強化及經營西南區域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據國防部統計，110年10月4日高達56架次共機擾台，這是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，111年1月23日則有39架次共機擾台，則是今年以來數量最多的一次。（編輯：楊凱翔）1110423