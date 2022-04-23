金融市場今年來飽受俄烏衝突、通膨壓力、聯準會官員鷹派態度、疫情反覆等因素的干擾而震盪加劇，由於全球經濟復甦態勢仍未改變之下，在市場出現大波動時，股價大跌時更易出現超額獲利，在跌深股中，法人一致看好標的是─「科技股」。

調查國內法人在市場波動之際哪些標的最適合抄底，法人不約而同想到的標的是「科技」。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，因科技股股價先前已經過大幅修正，預期後市再大幅回檔的機率應不高，反而可利用短線的利空築底分批逢低布局，因為就長線來看，人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度越來越快，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三～五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關標的後市持續看好。

中信固定收益科主管張勝原表示，依高盛報告指出，科技業淨利率長期高於標普500指數，同時科技業亦成為近年來標普500指數獲利上升的主要推手，顯示各產業在科技應用及轉型的趨勢已經成為結構性需求，特別是基礎科技如5G、雲端、AI等，推動科技業營收成長。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，美股及軟體等科技類股上半年因為估值較高，受地緣政治變動及貨幣緊縮政策影響，出現一波明顯修正，預估已陸續反映相關市場利空，若市場不確定性消失，建議可逢低擇優布局。元大投信也指出，長期來說，科技股仍是表現最佳，因此，在震盪期間反而適合逢低加碼，布局全球型來參與5G、AI跨國龍頭企業最佳。

統一投信也認為，基本面穩健的跌深科技股如雲端、伺服器及電動車等是可以留意的標的，主要因這些產業長期成長趨勢明確，基本面穩健，甚至部分營收還呈現加速，只是因為股市短期事件股價出現回調，但目前評價也已下修至合理價位，具備投資吸引力。以伺服器為例，今年無論是中國或美國，資料中心的布建都將持續成長，使伺服器及雲端等相關類股受惠。