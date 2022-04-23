本土確診個案今（23日）突破4千大關，精神科醫師沈政男警告，5月中旬單日新增個案恐達10萬人，若醫院病床被占滿，將有更多老人家與兒童確診者必須宅家照護，死亡率勢必上升，提醒民眾家中應備好血氧機等預防萬一，他也直言「該加嚴升級就不應躊躇不前」，才能避免更多人被疫情大水沖走。

沈政男在個人臉書發文表示，以目前Rt值（有效病例再生數）大於2的傳播力來看，5月中旬單日新增個案恐達10萬人，當大量無症狀確診者在社區出沒，疫情傳播速度會更快，10天可能感染百萬人以上，不過從國外經驗可知，若五月下旬全台陽性率達10%，疫情曲線就會折彎下來。

針對醫療量能狀況，沈政男直言，「如果放任病毒以Rt值大於2繼續傳播，醫療量能很快就會被沖垮」，當醫院病床被占滿後，只能讓更多老人家與兒童確診者待在家中照護，出現嚴重症狀才送醫，勢必導致死亡率上升。

因此，沈政男提醒，現在應趕緊蒐集「重症危險因子與指標」，並充實居家照護相關儀器設備，包括血氧機與遠距診療系統等，讓病情可能演變成重症的確診者，能盡早被偵測出來並送醫。

沈政男也提到，中、重症症治療藥物也應陸續到位，且歐美疫情已經緩解，取得兒童疫苗及其他年齡層的第3、4劑疫苗應該也不難，若能讓老年族群疫苗覆蓋率持續提升最好。

不過沈政男坦言，Omicron給台灣的時間已經不多了，「該加嚴升級就不應躊躇不前」，他也舉例，新加坡、香港與韓國在走向與病毒共存階段，為了避免更多人被疫情大水沖走，都曾對餐廳內用與群聚施行管制，值得台灣參考。