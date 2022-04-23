總統府國策顧問黃先柱於今辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後深感沉痛不捨，盼望家屬節哀保重。
據了解，黃先柱陪副總統賴清德選舉征戰，從國大代表、立委打到市長選戰，有著深厚的革命感情；賴清德今下午原本出席「千里步道第三屆榮譽步道師頒獎典禮」，就是因為黃先柱辭世，臨時取消行程。
張惇涵表示，總統感念黃國策顧問早年投身民主運動，致力開拓台灣民主。黃國策顧問畢生都為民主深化而打拚，提攜無數後進，可謂在地的民主導師。雖然黃國策顧問已離去，但相信他對民主的堅持也將傳承下去。
總統府國策顧問黃先柱於今辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後深感沉痛不捨，盼望家屬節哀保重。
據了解，黃先柱陪副總統賴清德選舉征戰，從國大代表、立委打到市長選戰，有著深厚的革命感情；賴清德今下午原本出席「千里步道第三屆榮譽步道師頒獎典禮」，就是因為黃先柱辭世，臨時取消行程。
張惇涵表示，總統感念黃國策顧問早年投身民主運動，致力開拓台灣民主。黃國策顧問畢生都為民主深化而打拚，提攜無數後進，可謂在地的民主導師。雖然黃國策顧問已離去，但相信他對民主的堅持也將傳承下去。
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