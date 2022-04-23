對於桃園市長選戰布局，國民黨因台北市議員羅智強宣布參選陷入提名僵局；民進黨則尚未決定提名人選，而民眾黨則由現任立委賴香伶出線，引發各界關注。根據一份最新網路民調顯示，大部分網友不太清楚賴香伶過去的經歷，而各陣營的可能候選人中，羅智強則是以超過5成的支持度居冠。

網路媒體《NOWnews》以「2022年底桃園市長選情，您怎麼看？」進行網路投票，並詢問網友，「民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？」投票時間為4月22日至25日，截至23日晚間8點，參與投票的網友當中，有67.11%網友表示不太清楚她做過什麼，認為是台北市政府勞動局局長的有13.16%，認為是民眾黨立法委員10.53%，認為是勞團（人民火大行動聯盟）發起人的有6.58%，另外有2.63%網友沒表示明確意見。

對於藍綠白三大陣營已有不少可能的人選浮上檯面，比較看好獲支持誰的部分，支持羅智強的網友有53.95%、賴香伶9.21%、衛福部長陳時中9.21%、民進黨立委鄭運鵬7.89%、新竹市長林智堅5.26%、國民黨立委魯明哲3.95%、萬美玲2.63%、呂玉玲1.32%、前民進黨立委鄭寶清1.32%，另外有5.26網友沒表示明確意見。

至於是否看好桃園會出現「藍白合」，有89.47%網友表示「不看好，國民黨還是會提自己的人選」，僅有9.21%網友表示「看好，藍白合才有機會」，另外有1.32%網友沒表示明確意見。