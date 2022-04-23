「北海岸時尚藝術季」邁入第3屆，今年以時尚結合科技為主題，23日在淡水漁人碼頭推出浮空投影融合聲光的時尚秀，現場展出有「針織女王」美譽的服裝設計師潘怡良、國內新銳設計師高元龍、詹宗佑及輔大織品服裝學院學生設計師作品，透過大手牽小手的方式，展現青年才華及力量，讓傳統的漁港變時尚了。

新北市漁業處表示，23日服裝秀以漁港為主題，利用浮空投影創造虛實交織3D立體情境，活動主舞台跳脫傳統布幕框架，並以推廣海洋保育為理念，巧妙地將廢棄漁網再利用製成浮空投影載體，在特殊透光投影幕後增加一層漁網，投影後的影像效果更具有層次感，搭配時尚走秀，視覺不但穿透，更產生景深延伸，讓海景相伴漁人碼頭呈現置身豐富光影的沈浸式感受。

除浮空投影技術以外，今年活動還應用擴增實境AR技術，富基漁港的突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋都設置擴增實境AR走秀QR-Code，只要用手機掃描就會有模特兒穿著潘怡良新作現身漁港，還能跟模特兒一起拍照，活動至5月31日。

另為提供青年學子展示自身才華舞台，輔仁大學織品學院學生畢業作品，不僅23日當晚由伊林模特兒走秀展出，30日至5月29日在富基漁港舉行的「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」，也邀請學生設計師策劃佈置漁港閒置空間推廣自己作品，30日開幕當日並邀請街舞舞團及輔大音樂系樂團演出。

出席活動的新北市副市長劉和然表示，市府延續前2屆北海岸時尚藝術活動概念，今年擴大在淡水漁人碼頭舉行服裝秀，並將新銳設計師及優秀學子作品搬上舞台，展示青年才華及力量，未來將會持續努力，把人文藝術轉變成促進地方經濟活絡的能量。