台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾在盛開的花海中拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾在盛開的花海中拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾在盛開的花海中拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾在盛開的花海中拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾帶著自拍架取景留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾排隊等候進入拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，民眾站到現場提供的樓梯上拍照留念。（陳君瑋攝）

台北市北投區捷運奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，現場種植了近2000棵高度達到2米的蜀葵花，平日排隊民眾仍相當多。（陳君瑋攝）

台北市北投區奇岩站附近奇岩二號公園旁舉辦蜀葵花海展，吸引人潮賞花。雖然疫情持續升溫，卻無阻台北市民賞花的興致。

現場種植近2000棵高度達到兩米的蜀葵花，又稱為「一丈紅」，色彩繽紛的花海令人賞心悅目，在疫情升溫之際有安撫療癒作用。為了兼顧賞花品質和避免群聚，入園雖不用門票但會控管入園人數，賞花也不用擔心人擠拍不好拍照。

入場前就會先講解導覽，讓民眾了解這塊農場的故事，這塊北投開心農場原本就是一塊致力於都市綠化的農地，2021年以盛開的向日花田首次亮相，只可惜遇上兩個颱風，開放參觀的時間被迫縮短，今年再次以更美更壯觀的蜀葵花海開展，這裡的蜀葵不但是在地栽種，而且是用有機農法，困難度更加倍，因此能栽種出超過二米高的巨無霸蜀葵。

志工提醒參觀時可走在蜀葵園間，但不可踩到包裹著蜀葵根部的銀黑布上，不然可能會踩扁蜀葵無法生長。特別最重要的是不可折花，雖才開放一個星期，已經有花被折斷了，請民眾自重也提醒你的朋友，不要去拉花、扯花、把花移到你的臉邊。這裡的蜀葵都很高，自己找一個近的合照，不要去動他們。