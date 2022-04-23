台南後壁上茄苳里南88線上的「風櫃門」山丘兩棵百年老榕被吹倒，其中一棵連根拔起。(後壁區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南後壁上茄苳里南88線上的「風櫃門」山丘兩棵百年老榕被吹倒阻斷交通，傍晚6點多才恢復通車。(後壁區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南後壁區23日上午部分地區出現強風暴雨，上茄苳里南88線上的「風櫃門」山丘兩棵百年老榕被吹倒，阻斷交通，現場還有電線走火現象，經台電公司斷電後，公所、廟方請來怪手、吊車將倒樹扶起，傍晚6點20分恢復交通。

後壁區公所表示，早上10點多公所開口契約包商通報，上茄苳里顯濟宮後方通往小南海風景區入口前道路有兩棵老榕樹被強風吹倒，其中1棵根部腐朽，整棵連根拔起，樹身傾倒在路對面的老榕上，兩棵樹交疊。

「早上一陣強風驟雨，比颱風還大」，上茄苳里里長黃崑茂說，當初開闢南88線道路時，經過庄頭小山崙，被指破壞龍脈風水，1919年上茄苳顯濟宮大道公降示，要在「風櫃門」山丘道路兩邊各種1棵榕樹，榕樹長大後，茂密的樹枝相連，才能把龍脈再接起來，庇佑庄頭，沒想到今早一陣風雨就把樹吹倒。

由於其中一棵老榕樹根腐朽較嚴重，廟方除先請怪手把倒樹移開搶通道路，也將請園藝師傅將倒樹原地重回；另一棵被壓到老榕受損較輕，先修剪樹幹維持現況。