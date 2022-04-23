42歲的陳涵彤曾是舉重國手，現在是大內國中舉重隊教練，同為教練的先生楊豐田2018年去世後，她獨自撫養3個未成年小孩，還須照顧年邁的父母及公公，還要扮演舉重隊20個小孩媽媽的角色。

陳涵彤今年獲大內區公所推薦為自強媽媽，5月7日將接受市府表揚，她說，自覺沒有多大成就，不想被推薦領獎，但這幾年她獨自一人帶舉重隊，確實在募資上比較辛苦，里長勸她接受自強媽媽表揚，希望讓社會大眾能看到大內舉重隊成績，對這些孩子多一些關懷與資助。

全中運舉重比賽日前剛結束，陳涵彤帶的9個孩子得到2銀3銅，還有1個第4名、1個第6名，陳涵彤大女兒則獲得國女59公斤級第3名。陳涵彤說，舉重隊像一個大家庭，隊員中有2／3是單親家庭，她把隊員都當成自己小孩，與他們一起為生涯作規畫，小朋友偷懶不做功課時，她也會像媽媽一樣碎念。

陳涵彤的先生楊豐田原本是她的教練，兩人愛情長跑5年後邁入婚姻，並回到家鄉大內成立微型舉重選手村，夫妻倆都出身貧苦家庭，深知經濟弱勢的孩子出頭機會難，因此舉重隊選手的挑選也都以單親、隔代教養或新移民家庭孩子為主。

楊豐田2018年罹癌過世，這幾年來，陳涵彤承續先生的遺志，一肩扛起經營舉重隊的重擔，除了訓練外，也負責他們的伙食費、註冊費，龐大的壓力讓她喘不過氣來。

陳涵彤說，先生在世時，有事時有人可以商量，現在她一個人帶隊訓練，無法像男生般扮演兄長角色；外出參加社交募款活動、維持人脈關係時，也感受到女性角色的限制，讓舉重隊募資較不順利。她希望藉由這次母親節頒獎活動，讓外界可以多了解、體諒她的工作困境，也繼續關懷支持大內舉重隊的小孩。