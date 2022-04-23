品牌廠宏碁旗下最新Acer Swift系列輕薄筆電在台開賣，今（23）日全系列新品在新北大都會公園亮相，知名網美安婕希、謙謙及演員杜姸等人也現身「Acer Swift 輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動」，演繹最具時尚風格的Swift野餐達人，主打Swift具輕薄時尚、長效電力等優點，展現個人時尚品味。

宏碁同時舉辦開賣加碼活動，4月23日起至5月22日期間購買任一款搭載Intel Core處理器的Swift系列機種，登錄週週抽Klook $10,000全島奢華野營套裝旅遊金。另購買Acer Swift 3／5 指定機種，登錄送Line Points點數（最高5,000點）。

專為時尚商務人士打造的頂規筆電新品Acer Swift 5（SF514-56T），搭載第12代Intel Core i7處理，採CNC工藝處理的一體式時尚機殼外觀，以航太級鋁材製成的輕薄設計，重量僅1.2公斤、厚度僅1.495公分，內建16GB雙通道LPDDR5 記憶體及512GB的 PCIe SSD固態硬碟，不僅可滿足行動工作需求，同時具備時尚元素，展現個人風格。

Acer Swift 5並配備WQXGA（2560x1600）觸控顯示器，極窄邊框拉升屏占比達92.22％，螢幕長寬比為16：10，採用堅固且具抗菌的Corning Gorilla Glass面板，完整的連接埠包括兩個Thunderbolt 4連接埠、一個HDMI 2.1連接埠及兩個USB 3.2 Gen 1連接埠。新款Swift 5（SF514-560 售價49,900元，推出迷霧綠及煙燻藍兩款時尚色，即日開賣。

另具14吋輕薄鋁合金機身的全新Acer Swift 3（SF314-512），輕1.25公斤，推出純粹銀、粉霧金、丹寧藍三種水洗仿手感跳色。搭載第12代Intel Core i5處理器，內建16GB雙通道、LPDDR4X記憶體及512GB的SSD固態硬碟，16：9的QHD霧面顯示器具86.44％的屏占比，內建的多元連接埠包括USB Type-C、USB Type-A和HDMI 2.1，售價35,900元。

新款Acer Swift 3／5之背光鍵盤採用進氣口設計，能較一般鍵盤散熱量提升8～10％，加上升級版TwinAir雙風扇系統及D6熱導管，亦可進一步提升氣流和散熱效率。兩機款亦皆獲得Intel Evo認證，包含即時喚醒，與30分鐘內快速充電、可有逾4小時的電池電量。在正常使用下，Swift 3／5則分別有長達12.5及14小時的電池續航力。