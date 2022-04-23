母親節將至，各麵包糕餅廠商紛紛推出應景蛋糕，但可能受疫情影響，民眾減少聚會，目前預購熱度比去年差很多。明新食品公司表示，今年民眾比較保守，買氣不像往年熱絡。由於奶油、麵粉、雞蛋等原物料持續漲價，業者也預言母親節檔後，糕餅類應該就會調漲售價

今年母親節即將於5月8日到來，各餐廳業者紛紛推出母親節大餐，但有業者反映預訂冷清，沒想到母親節蛋糕預訂也不熱絡。位於台南市佳里區的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，往年母親節1周可賣2000多個蛋糕，去年雖有疫情，但是在母親節後才進入三級警戒，因此蛋糕銷量只小受影響，沒想到今年預售起跑後，數量比預期還要少。

有消費者表示，疫情延燒，為了不群聚，不僅不敢出去聚餐，連買個母親節蛋糕去父母家慶祝，都要考慮半天，尤其家中有小孩的，考慮更多，目前還不敢上去預定蛋糕；今年許多未跟子女、孫子同住阿嬤，可能要在家自己過節了。

也有眼尖民眾發現，今年知名咖啡點心連鎖店的母親節蛋糕悄悄漲價，雖然花樣不一樣，但6吋蛋糕比去年漲了40元。

洪姓糕餅業者表示，蛋糕用量最大的奶油、麵粉、雞蛋等原料，一漲再漲，雞蛋從1台斤24元漲到45元；25公斤裝奶油從5000元漲到7000元，單價較低的麵粉，也從每袋400多漲到600多元；而且原料業者預告還會再漲，讓糕餅業者心很累，目前先自行吸收成本，母親節檔後考慮調漲售價。

明新食品總經理許唐誠表示，觀察今年母親節蛋糕預購情況，可能受疫情影響，明顯比以前保守；此外，在原物料成本不斷飆漲下，雖然多數業者母親節檔先凍漲，但中秋檔應該就會調漲。