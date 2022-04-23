俄烏戰爭進入第59天，似乎沒有停歇的跡象，俄羅斯宣稱已經拿下馬立波的控制權，僅剩下亞速鋼鐵廠。台大教授苑舉正表示，俄烏戰爭第二階段的軍事行動會「非常狠」，如果不找俄羅斯總統普丁談，這個戰爭不會輕易結束。

苑舉正23日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯攻下馬立波，僅剩下亞述鋼鐵廠。普丁宣布，絕對不硬攻，第一期的軍事特別行動當中，俄羅斯希望在烏克蘭人民心中建立一個不趕盡殺絕的形象，裡頭有亞速營2000多人在裡頭，同時還有500個平民，另外，極有可能包括北約的官員。

苑舉正接著表示，亞述鋼鐵廠易守難攻，是烏東地區最重要的鋼鐵廠，若把它打爛，沒有任何好處。所以在這種情況下，普丁表達了立場，說得非常清楚，讓鋼鐵廠裡頭的人自己繳械投降出來。鋼鐵廠裡面的指揮官曾經說過，裡頭有個最大問題，有400多人受傷，腿都斷掉了動不了；這些人撐不過兩個禮拜，還有可能產生瘟疫。因此，除了英、美兩國領袖外，風向慢慢開始轉了。

苑舉正認為，俄烏戰爭第二階段軍事行動會非常狠，幾乎就像史達林格勒保衛戰一樣；如果不找俄羅斯總統普丁談，這個戰爭不會輕易結束。