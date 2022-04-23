日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻擁有超傲人F罩杯好身材，還有偶像的外貌，圈粉無數，在加入AV行業前還是女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動；三上悠亞近日分享一段12秒泡湯片，雪乳快撐爆浴巾，性感又撩人，更加碼曬出臉水腫狀態，網友全歪樓。

三上悠亞近年除了拍攝各種作品外，也積極經營各大社群影音平台，無論是IG、推特和抖音至少都有超過250萬粉絲訂閱，每每一更新近況都會引起討論；日前三上悠亞在抖音分享12秒泡湯片，畫面中她僅裹著白色浴巾，對著鏡頭用手跳舞，但F罩杯雪乳看起來隨時要撐爆浴巾，火辣身材讓老司機忍不住無限循環播放。

三上悠亞近日分享一段12秒泡湯片，雪乳快撐爆浴巾，性感又撩。(圖/ 摘自三上悠亞抖音)

今（23日）上午三上悠亞又在推特曬出自拍美照，但似乎剛睡醒所以有點水腫，她也俏皮地自嘲「臉腫了」；照片中三上悠亞雖然臉部有點腫，但仍掛著燦爛微笑，視線往下才發現她只穿著內衣，露出I字深溝，網友也忍不住歪樓，「臉腫？是胸部腫才對」、「這樣哪裡腫了？還是很美啊」、「抱歉我只看到很大很大」。

三上悠亞自嘲臉腫了，網友留言全歪樓。(圖/ 摘自三上悠亞推特)

三上悠亞是目前最有名的偶像變女優實例，她從2009年開始SKE48時代，2014年畢業離開女團後，隔年就驚喜宣布加入成人影片圈，以女優身分出道；2018、2019年時三上悠亞也有來台錄製綜藝節目，所到之處都湧入不少粉絲，高人氣肉眼可見。