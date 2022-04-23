Eddie自爆曾有裸泳的經驗。（東森提供）

Eddie與嚴俊傑在網路節目《莫札特餐酒館》中分享他們的音樂趣事，沒想到看似知性的他們，竟然有裸奔、裸泳等經驗。

Eddie與嚴俊傑不只跨界音樂與主持兩長才，且都有著一副好身材。嚴俊傑笑說別看他們彈鋼琴都坐著，其實全身上下都要用力，而且一彈就是10幾個小時。「我以前其實很瘦，也沒什麼體力，直到我曾彈琴彈到有點體力不支的感覺，因此才開始健身。」

Eddie自爆有次他到義大利巡演，當時被陌生人邀請，帶他與同行的學姊到地中海游泳。但卻又是三貼騎車又擠野雞車，被帶到一個懸崖峭壁邊、杳無人煙的地方，讓他心裡慌到不行。Eddie笑說他一度還想「是要被帶去賣掉了嗎？這種地方能游什麼？」結果他們還跟著那個人再攀岩下去，到幾乎沒有人的地方游。最後游一游還興致來了，Eddie竟跟那個義大利人把褲子脫了，還將泳褲舉起來甩。

Eddie還笑說可能因為他眼睛大，且不笑的時候比較嚴肅，曾讓學生因此壓力過大。有次下課後，家長緊張問他學生是不是琴拉的不好，Eddie疑惑回問怎麼了，才知道上了他的課之後，那個學生因太緊張嘔吐。「他很想做好卻因此太緊張，想吐但又不知道要吐在哪，就直接吐在琴盒裡，還把那個琴盒給帶回家。」嚴俊傑笑說這讓他想起曾有朋友分享哪個名牌包很好用，原因竟是她喝醉都吐在那個包裡，吐完再洗乾淨都還能用。

EBC噪咖網路節目《莫札特餐酒館》每周四晚9點於噪咖YouTube、《莫札特餐酒館》官方臉書平台首播上架。