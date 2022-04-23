有「柱仙」之稱的總統府國策顧問、台南政壇名人黃先柱，據傳因罹肺腺癌住進成大醫院，今天病況不佳，中午返回七股老家拔管，享壽72歲。黃先柱曾任民進黨台南市黨部主任委員，也是副總統賴清德重要「軍師」與至交，賴清德今天中午也專程趕回台南見柱仙最後一面。

黃先柱病逝消息傳開後，包括台南市長黃偉哲、民進黨人士都在臉書表達哀悼不捨之情。黃先柱因長期輔選民進黨選舉，打過大大小小戰役，戰績獲得肯定，而被稱為「柱仙」，更陪著賴清德一路從國大代表、立委征戰到台南市長，兩人私交甚篤。據了解，黃先柱曾罹肺腺癌，開刀治療一度康復，不過，今年農曆春節前又住院，如今傳出病逝，讓許多人相當不捨。

黃偉哲晚間po文「感念民主前輩」，他說，黃先柱（柱仙）一生謙沖寬容、提攜後進，是我們共同的政治導師，他調和鼎鼐、操持選務，總是在勝選後隱身鎂光燈聚焦之外，繼續栽培青年後進發光發熱。立委林俊憲說，目前暫定5月8日舉辦公祭追思，大家也會從旁協助家屬處理後事事宜。