有名女子PO上自己做的涼麵要賣300元，且比昨日多增加3樣菜，卻遭網友砲轟「賣金字塔尖端客人嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

300元的涼麵太貴嗎？有名女子這2天都在臉書分享自己做的涼麵，由於此涼麵內容物有紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、玉米粒、泡菜、切片滷蛋，以及蟹肉棒只賣300元；網友一見照片狂砲轟原PO，認為「這是賣金字塔尖端客人嗎」、「300越南盾」，不過另外有網友幫原PO緩頰，認為「蟹肉棒是活體帝王蟹」可以接受。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她秀出一碗涼麵照片；該碗涼麵內容物有紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、玉米粒、泡菜、切片滷蛋，以及蟹肉棒，由於原PO昨日的涼麵僅有紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、玉米粒要賣290元，今日加入泡菜、切片滷蛋，以及蟹肉棒，便在貼文寫下「一堆人嫌貴只好加點料，這樣只賣300接受了吧？」；從原PO常發文的離譜的貼文，可見其可信度不高。

該名女子也常在臉書PO離譜的文章，可見其可信度不高。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友炸鍋大罵「送我，我都要考慮了」、「這跟80塊涼麵差在哪」、「300日幣都不一定有人要買了」、「300越南盾」、「120元買到的都比你豐富」、「300元？那我還是吃超商的涼麵就好」、「涼麵？35台幣一口價，不能再多了」、「這是賣金字塔尖端客人嗎」。

另外還有網友PO出2盒才75元的涼麵組合，內容物有三隻蝦、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、蛋絲；不過也有網友替原PO緩頰認為「蟹肉棒是活體帝王蟹的，我可以接受」、「鱈場蟹腿肉」。