北京昨日以來，新增20例新冠感染個案；市疾控中心初步結果顯示，疫情已隱匿傳播1周，感染者人群多樣、活動範圍廣，目前已涉及學校、旅行團及多個家庭。隨著排查力度加大，未來還將發現續發病例，市防控工作領導小組會議研判，涉及多條傳播鏈，情況緊急，形勢嚴峻。

北京市委書記蔡奇昨主持召開防控工作會議，要求用最短時間遏制疫情擴散。全市上下要即時行動，用最短時間遏制疫情擴散，市當局呼籲民眾積極配合管控要求，堅持非必要不出京，非必要不聚集，不去中高風險地區旅行或出差，隨著五一假期臨近，人員往來頻繁，增加疫情傳播風險，要求倡導就地過節。

一對染疫夫婦曾參與京郊旅行團，另外亦有一名學生染疫，他同班9名學生都初步陽性，學校需要停課並進行臨時管控。學校所在的朝陽區，即日起暫停各類校外培訓機構所有線下課程和集體活動，全區學校每周進行3次全員核酸檢測。如有學生出現發燒及乾咳等症狀，立即停課。