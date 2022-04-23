與徐凱希同場錄《女大》Kevin老師證實染疫 21:112022/04/23 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Kevin老師確診。（TVBS提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣疫情炸鍋，演藝圈確診個案頻傳，TVBS《女人我最大》助理主持人徐凱希昨（22日）也確診，目前居家隔離中；同樣身為《女大》節目班底的時尚達人Kevin老師稍早也證實染疫。 凱文老師透過TVBS回應：「五、六兩日居家觀察，昨日快篩陰性，今日快篩陽性後，立刻到醫院進行PCR，得知確診，目前喉嚨痛、發燒像是感冒的症狀，但打滿3劑疫苗，算是輕症。」 巫苡萱同場徐凱希錄影 曝「快篩結果」 簽書會緊急喊卡 柯震東新片劇組人員爆確診 經紀人曝快篩結果 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #徐凱希 #女大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社區風險增「當打第四劑」 醫：這族群確診不易再感染 10:392022/04/23 生活 朱芯儀挺過6次化療將開刀竟爆與確診者同錄影 老公衛斯理吐實情 08:132022/04/23 娛樂 醫療量能吃緊！柯質疑中央空床率偏高 陳時中回應了 14:492022/04/23 生活 三立累計8確診不停棚 主播張齡予、高毓璘曝公司現況 18:432022/04/23 娛樂 徐乃麟確診！親曝身體狀況 在家隔離中 16:202022/04/23 娛樂 羅智強正式去職黨副秘書長 國民黨官網撤簡介 15:112022/04/23 政治 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 基隆居家醫療照護快速通道成效好 解決申請案塞車問題 17:032022/04/23 生活 聯發科驚傳員工確診 新竹市府證實：3人染疫 20:122022/04/23 生活 苗栗仁德醫專爆6生確診 4班級停課10天 18:572022/04/23 生活 台東＋25 小吃部傳播鏈續燒 確診足跡曝光 17:272022/04/23 生活 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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