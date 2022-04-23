台灣疫情炸鍋，演藝圈確診個案頻傳，TVBS《女人我最大》助理主持人徐凱希昨（22日）也確診，目前居家隔離中；同樣身為《女大》節目班底的時尚達人Kevin老師稍早也證實染疫。

凱文老師透過TVBS回應：「五、六兩日居家觀察，昨日快篩陰性，今日快篩陽性後，立刻到醫院進行PCR，得知確診，目前喉嚨痛、發燒像是感冒的症狀，但打滿3劑疫苗，算是輕症。」