年底登場的台北市長選戰，民進黨由誰出馬角逐備受關注。前交通部長林佳龍日前坦言，「只有台北市我有在準備，但不是非我不可」，並強調台北市未來的發展必須北北桃甚至與基隆一起規劃。根據一份網路民調結果顯示，有超過7成網友最看好林佳龍代表綠營參選台北市長。

林佳龍日前在網路節目《齊有此理》中受訪時表示，就六都來講，「只有台北我有在準備，但不是非我不可」。他強調，首都需要一個好市長，如果有比自己更適合，且是民進黨的人選，自己也可以去幫忙他，「成功不必在我，但成功一定有我」。

網路媒體《NOWnews》以「林佳龍坦言有在準備台北市長選舉，您怎麼看？」為題，進行網路投票，並詢問網友「如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？」投票時間為4月20日至23日，截至23日晚間9點，參與投票的網友當中，有76.29%網友表示「支持，林佳龍有城市治理經驗，參選台北市是很好的選擇」、有14.19%網友表示「不支持，林佳龍與台北市的淵源不深，不應該空降台北市」、有6.81%網友表示「不支持，林佳龍應該跳脫地方選舉，以重新回到中央官員為目標」，另外有2.71%網友沒表示明確意見。

對於目前民進黨幾位被點名的台北市長參選人中最看好誰？有72.26%網友看好林佳龍、陳時中9.21%、陳建仁6.81%、其他民進黨優秀人才1.89%、只支持國民黨或其他黨派候選人6.43%，另外有3.4%網友沒表示明確意見。