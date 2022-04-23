新北航源女足23日踢出隊史在木蘭聯賽的紀錄之役，以7比0大勝新軍桃園戰神，不僅是隊史單場最大勝分，本季首勝與隊史第10勝也雙雙落袋。個人方面，楊雅涵、丁旗生涯聯賽進球數都達到42球，追平前國腳包欣玄並列賽史第3。

桃園戰神首次在青埔主場出賽，但陣中7名醒吾高中好手要參加同日進行的高中聯賽冠軍戰，總教練陳慶烜只能用社會人士與6名輔仁大學球員應戰，不過輔大的一線好手都效力航源，升上木蘭聯賽的第2戰就慘遭震撼教育。

航源國腳陳燕萍上半場先掙得12碼球，由隊長陳英惠操刀破門，接著自己也射進1球。兩球差距在最後30分鐘一舉拉開，第61分鐘楊雅涵在禁區內頭槌遭戰神隊長徐子喬從背後衝撞犯規，親自主罰12碼破網，也是個人聯賽生涯第42球。

接著丁旗橫傳鄧霈璘破門，陳英惠則助攻范妤瑄破網，終場前丁旗接應左路吊中頭槌，球碰到戰神後衛陳芯柔入網，裁判王婕認定為丁旗進球，丁旗隨後反越位成功單刀破門，梅開二度也攻入生涯第42顆木蘭聯賽進球，緊跟楊雅涵追平包欣玄。