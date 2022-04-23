上週民進黨立委何欣純宣布爭取台中市長黨內初選，卻被外界解讀，是前台中市長林佳龍暗助；前台中市長、國策顧問張光瑤今還原過程。

張光瑤傍晚在網路媒體投書還原始末，他說，林佳龍具有參選台北市長意願時，絕不是媒體先進口中的「嗆賭」，也絕對不會是資深媒體人口中「騎驢看唱本，走著瞧」的絕情，更不會是「撼動」小英總統的徵召權；林佳龍從來沒有嗆賭的歷史紀錄。

他說，台中市長的人選之一，曾獲得全國最高票的立委何欣純，召開記者會表達爭取提名機會，更不是正國會要卡誰的問題。他就親身參與的過程來陳述事情經過。

他說，去年九月底曾與李茂盛資政談到台中市長的選舉，當大家憂心人選遲遲未決，他邀請幾位大老與立委當面商討，也直接詢問何欣純，得知其具意願，但不知蔡其昌副院長的決心，因而才不便表態。

他指出，去年十月份時，他與大老們晉見總統並報告也將過去談話內容供為參考，時至今年四月，蔡副院長表示「若獲得徵召、就當仁不讓」仍並未明確的承諾。為了讓總統掌握地方訊息，他認為應支持具有意願者積極表態，不論是蔡其昌、何欣純或王義川，絕對尊重最後的提名並團結支持，這也是何欣純宣布投入徵召意願的記者會的全體共識。

他說，三十多年來，他支持民進黨但並未入黨、只希望民進黨能守護台灣，但絕不樂見因互相誤解而分散力量。這許多政治盤算布局，或想當然耳的推理，都將不利於團結合作，這也是他寫此文的最重要的原因。