福爾摩沙台新夢想家23日於主場洲際迷你蛋迎戰台北富邦勇士，本場賽事門票也早於預售階段即售罄，本週台新夢想家與台新人壽合作推出「台新人壽，全『新』為你」主題周活動，賽前賽後皆邀請Formosa Sexy隊員、同時更是亞洲百大女DJ的Cyndi於賽前帶來音樂表演，中場也送出PLG 2022-2023賽季台新夢想家主場季票，成功帶動現場氣氛！本場賽事夢想家共有8人得分上雙，全隊外線手感火燙，共砍進21記三分球，繳出超過五成的命中率，不僅追平聯盟單場三分球紀錄，更突破隊史紀錄，終場夢想家就以124比87大勝富邦勇士，成功搶下季後賽門票！

首節夢想家即於外線開火，單節共砍進6記三分球，其中林俊吉與簡浩各貢獻兩顆，幫助球隊首節領先對手11分。次節，夢想家忻沃克展現全能身手，有裡有外單節攻下8分，林俊吉也有7分進帳，包含兩記三分彈，半場夢想家以60比41領先。易籃後，夢想家打出一波13比3，將領先擴大至29分差，單節團隊再灌進33分。決勝節，夢想家團隊再投進6顆外線，讓對手無力反攻，最終夢想家以37分差擊敗勇士！

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今日剛開局團隊的執行度並未達預期，不過隨即做出調整，不管是先發或板凳球員皆全神貫注，是一場很棒的團隊勝利。「先前對戰勇士的分差目前是處於落後階段，所以希望能夠在這場賽事增添更多得分。」總教練也特別提及，現階段目標除了希望球員保持身體健康之外，日後每場賽事依舊會保持侵略性，以爭取季後賽主場優勢。

日前剛與球團續約、今日也於外線繳出百分百命中率的陳振傑表示，並不會因為上場時間的多寡影響到訓練的內容與態度，「能夠有機會繼續待在球隊努力對我而言是很大的鼓勵，希望能夠持續把自己準備好，也把握機會穩定發揮，持續為球隊做出貢獻！」

在正式確定取得季後賽資格後，球團也推出「GM送你看季後賽！」活動，只要明日於夢想商店扭蛋區轉到夢想家總經理特別版鑰匙圈，即可獲得季後賽二樓門票兩張！明日下午2點半台新夢想家將對上桃園領航猿，本場賽事票券也已完售，現場將僅開放身心障礙票券，更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。