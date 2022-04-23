澎湃新聞報導，上海市崇明區長興島大型製造企業23日開展復工復產壓力測試，為全面恢復生產做積極準備。本次壓力測試內容包括「吃、住、行、產、防」及應急預案快速處置等。如在壓力測試期間無異常，則將按計畫逐步恢復全面生產；如期間產生異常情況，將根據具體情況採取動態調整措施。

只有把工作落實做細，才能確保安全有序生產。為此，企業專門建立了壓力測試和復工復產「白名單」管理機制，因地制宜制定人員返崗策略。要求所有員工需提供進入企業前7天內全部核酸及抗原檢測陰性報告，並在前24小時內進行一次抗原及核酸檢測，結果為陰性方可進入。

壓力測試期間，企業將按照規定人員、規定時間、規定動作、規定路線、規定入口進行管理。將廠區內畫分為四區域、百點位，分區分點位管控。員工上下班實行點對點交通方式，出入需掃碼，一門崗一碼且每日都會更新。企業還會在每天下班時向員工發放抗原檢測器材，員工需在次日上班前進行抗原檢測，並在第一時間提交檢測結果，無異常方可上班。同時，廠區內的四個區域還設置了多個核酸檢測點，每2天完成一輪全員核酸檢測。

疫情期間同樣位於長興鎮的振華重工長興分公司始終堅持正常生產，且全廠無一列陽性病例。此外，中遠重工也已實現部分復工復產。

為鞏固來之不易的防控成果，穩妥有序推動復工復產，崇明區成立復工復產領導小組，指導企業細化落實防控體系、全程閉環、分區管控、健康管理、環境消殺、防疫保障、應急預案、獎懲處罰「八個到位」，堅決守牢疫情防控底線。

屬地政府在抓好社會面防疫工作的同時，積極支持企業抓好防疫物資和生活物資保障工作，心往一處想，勁往一處使，為企業復工復產創造良好條件。