世界地球日之際,富邦金控攜手富邦悍將於4月22日至4月24日在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,首創推出綠色永續主場賽事。4月23日中華職棒會長蔡其昌也應邀到場,與富邦人壽總經理陳俊伴、關注環保的森林系女神連俞涵共同擔任開球儀式嘉賓,用象徵永續的綠手套及綠球棒開出綠色永續的一球。蔡其昌也與陳俊伴共同於中職首座系統化環保回收站Green Station合影,彰顯富邦與中華職棒共同推動賽事綠色轉型,實踐「永續概念主流化」精神。

中華職棒會長蔡其昌表示,去年中華職棒簽署加入聯合國「體育界支持永續發展」協定(Sports for Climate Action),是台灣第一個加入的職業運動,是永續發展的里程碑。永續不只限於特定人員或企業的事,而是全民的事。未來中華職棒會持續與各球團推動永續,預期也將先從節能燈、垃圾分類、使用可回收材質上開始進行。感謝富邦在今年開出第一槍,以永續為主題推動「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,為中華職棒賽事綠色轉型樹立好的開始。

富邦金控董事長蔡明興表示,很榮幸在「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日邀請到中華職棒會長蔡其昌共同擔任開球嘉賓。蔡會長積極響應聯合國Sports for Climate Action,並致力主張「永續概念主流化」,希望藉由每個消費者、市民生活中做任何事情都把永續開關打開,就有助於推動永續議題。這與富邦的理念不謀而合,富邦以永續經營為使命,並長期支持台灣體育發展,因此我們積極發揮企業影響力,致力從各面向「Run For Green奔向綠色」,這次也以新莊棒球場綠色主題日作為示範,攜手中華職棒推動賽事綠色轉型,並邀請球迷一起共享永續生活。

2021年富邦60週年富邦金控揭示全新品牌理念,並提出「Run For Green」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,推動綠色轉型,以達淨零的永續目標。今年富邦金控擴大推動「綠色賽事」,並於冠名主辦的賽事與運動場域中力行減碳,同時帶領旗下球隊共同參與,成為全台第一家推動運動賽事綠色轉型的金融業者。這次「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,除開球使用象徵永續的綠手套及綠球棒外,富邦悍將球員們也再次穿上環保主題球衣,更在球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」、推出Green Lab系列限量商品,並攜手金控子公司設置永續活動攤位,全力打造職棒綠色嘉年華,傳遞環境永續理念。

富邦長期支持體育賽事屢獲教育部體育推手獎的肯定外,自2020年起富邦金控更主動響應聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)倡議之運動環境行動(Sports for Climate Action)。富邦金控並持續發揮企業影響力,攜手合作夥伴邁向綠色永續,長期贊助支持的《臺北馬拉松》4月份甫獲頒BSI全球首張馬拉松碳足跡查證證書;同時,中華職棒也認同理念,並加入Sports for Climate Action。