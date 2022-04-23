針對將在年底登場的台中市場選戰，前台中市長林佳龍日前表示自己不會回鍋參選，並呼籲立法院副院長蔡其昌若也有意願應儘速公開表態。根據一份網路民調顯示，若林佳龍不回鍋台中參選，在綠營可能的人選中，有超過4成網友看好台中市前交通局長王義川代表綠營參選台中市長，強壓立院副院長蔡其昌及立委何欣純兩人。

外傳總統蔡英文曾當面徵詢林佳龍回鍋參選台中市長，林回應，總統曾徵詢他對所有縣市提名的意見，那當然也包括台中啊，但他其實半年前就已在黨內的各種聚會當中，表達不會回鍋台中參選的立場，並鼓勵在準備的人，可以更積極的表態，「總統也知道我的態度，也非常的尊重」。

截至23日晚間9點，網路媒體《NOWnews》針對林佳龍未來動態的的民調結果顯示，在林佳龍表態不選台中市長，對綠營台中市長人選的產生是否有幫助的部分，有72.7%網友認為「有幫助，對民進黨黨內有意參選者來說，少了一個強勁對手，其他人選的表態會更明確」、12.86%網友認為「沒有幫助，因為我認為林佳龍本來就不會回鍋台中市，如今的表態是早就知道的選擇」、10.66%網友認為「很難說，政治人物經常打破自己的承諾，現在表態，不表示林絕對不參選台中」，另外有3.78%網友沒表示明確意見。

若林佳龍不回鍋參選台中市，目前民進黨內有意參選台中市長者當中，較支持誰？支持台中市前交通局長王義川的網友有46.28%、現任立法院副院長蔡其昌18.92%、現任立委何欣純18.16%、只支持國民黨或其他黨派候選人6.68%，另外有9.96%網友沒表示明確意見。