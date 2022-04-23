木蘭女足聯賽23日第2輪上演台中藍鯨與花蓮的去年冠亞軍對決好戲，去年以3分之差衛冕失敗的花蓮，這次靠卓莉萍、林小雲先後破門，客場2比1力克藍鯨，不僅打出開季2連勝好彩頭，也替下月14日的聯賽盃決賽打下強心針。

「左腳又進球，是不小心的啦！」卓莉萍年初在印度亞洲盃8強對菲律賓之戰，用左腳踢進精彩的遠射世界波，昨役第43分鐘又是她率先以左腳勁射攻破藍鯨大門，不過這次是譚汶琳開出左側角球，「阿萍」在右側禁區衝頂被擋出後，球剛好落到她左腳才順勢補射。

「角球進攻都有在練，今天才能進球。不過那球本來是要吊給學姐（陳）雅惠她們，我是偷跑上去的。」阿萍莞爾的說。

卓莉萍的進球讓花蓮取得領先，第80分鐘林雅萱左路吊中，藍鯨門將蔡明容下腰撲球卻擋得不夠遠，讓替補前鋒林小雲補射破網。藍鯨雖靠射手蘇育萱追回1球，仍無力回天。花蓮開季2連勝與台北熊讚並居領先，熊讚本輪靠林雅涵進球，以1比0力克高雄陽信，開季兩戰全勝且尚未失球。