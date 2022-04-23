新冠肺炎疫情從2020年起衝擊我國勞動市場，勞動部在當年首度祭出最高貸10萬元的「勞工紓困貸款」，當年共核貸93萬2497件、貸出917億5608萬元，但據勞動部統計，其中曾有3萬餘件曾經有部分期數未按時還款，也發現有15件貸給未具勞工身份的民眾。

為協助受疫情影響的勞工度過難關，勞動部在2020年首度開辦「勞工紓困貸款」，利息為1.845％，勞動部補貼第1年貸款利息，貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息，雖然中央銀行日前宣布升息，但勞工紓困貸款利率仍維持在1.845％，每月約還款3300餘元。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，雖然曾有3萬餘件有過未按期還款紀錄，「但不是全部都變成呆帳」，部分勞工可能因疫情嚴重未能找到工作、無法還款，但找到工作後也按期還款。至於曾傳出有軍公教申請勞工紓困貸款，經查核發現銀行曾貸給15件未具勞工身份民眾勞工紓困貸款，補助利息也均全數追回。

至於2021年勞工紓困貸款則新增2019年所得要低於50萬元以下才能申貸標準，但最後也核貸69萬7545件、貸出679億4420萬元，謝倩蒨說，由於2021年時因為疫情嚴重，多數案件由線上申請，導致部份案件較晚核貸、甚至9月才核貸，部分勞工紓困貸款目前仍在寬限期中，因此未有統計，但勞動部針對2021年勞工紓困貸款查核約1000件、其中有5件不符合貸款相關規範。