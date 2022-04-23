金門縣長楊鎮浯晚間九時再開直播，說明最新疫情狀況。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，最新疫情狀況之一。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，最新疫情狀況之二。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，最新疫情狀況之三。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，最新疫情狀況之四。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，最新疫情狀況之五。（金門縣府提供）

金門今日晚間又公告4例新冠確診，連同下午另2例個案，總計全天新增6例，共匡列40人。縣長楊鎮浯表示，明天上午登場的「金門馬」參加人數僅746人，其中台灣搭機來金的跑友不到300人，且需打滿3劑疫苗和賽前快篩合格者，才能進場比賽，高強度的防疫措施可讓鄉親放心。

金門今天下午公布增加2例新冠確診個案，1人是在烈嶼守備大隊服務的現役軍人，另1人是金大女學生。晚間9時縣府開直播公布再新增4例，目前全縣累計13例確診，均收治於金門醫院專責病房，共匡列居家隔離者183人。

楊鎮浯縣長說明，今晚再新增的4例中，有2例是居家隔離陰轉陽，另有2例是赴台返金後，自覺不適就醫採檢確診，總計今天新增6例，匡列居家隔離者40人。

由於晚間新增確診者有1人是學童，針對該學童就讀的班級將在周一（25日）預防性停課1天，明天（24日）則立即進行校園大清消。